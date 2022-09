Nos vies sur abonnements

Quelle est selon vous le point commun entre les croquettes pour votre chien, votre musique d’été préférée, et un beau vélo électrique ? Aujourd’hui, vous pouvez tous vous les procurer par abonnement, jamais les Français n’en ont autant souscrit. Mais au fait, savez-vous combien vous en avez désormais ? Jena, 20 ans, a choisi de s’abonner à une box qui lui propose chaque mois un livre. Cette nouvelle expérience de lecture lui coûte 19,90 euros par mois. C’est bien plus que la valeur du livre. C’est Samuel qui est derrière cette idée. Cet ancien étudiant en commerce n’est pas libraire, mais il s’appuie sur leurs expertises. De plus en plus d'industriels et de distributeurs misent sur ce type de service pour capter le maximum de consommateurs. Et s’assurer ainsi de revenus constants. Depuis quelques mois, certains constructeurs automobiles proposent eux aussi des abonnements avec des formules assurance, entretien et assistance compris. Mais quelle est la différence avec la location longue durée, le fameux leasing ? Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage J. Roux, D. Bordier