Nostalgie des jeux : à la découverte de la collection de flippers de Vincent Vidal

Vincent Vidal, joueur et collectionneur de flippers, en possède une quarantaine dans sa salle de jeux. Batman, Mars Attacks ou Star Wars, ils ont évolué au rythme des modes et des films culte. Pour les réparer, il cherche les pièces les plus rares sur des sites internet américains ou se rend dans des salons spécialisés pour rencontrer des réparateurs passionnés. Si y jouer évoque les années de lycée pour les anciens, les flippers séduisent aussi la nouvelle génération. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.