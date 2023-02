Nostalgie : le retour des marques cultes

Elles ont cet étrange pouvoir de nous faire voyager dans le passé. Ces marques cultes, comme la marque de lessive Bonux, disparue des rayons depuis quinze ans. Francis Elzingre, est un passionné de la marque depuis sa plus tendre enfance, plus pour le cadeau à l'intérieur, que le paquet lui-même. Dans sa collection, quelques milliers de cadeaux tout de même et d'ici peu, beaucoup plus. En coulisse, la marque prépare son grand retour et à la question que vous vous posiez tous, voici la réponse : "il y aura bien un retour du cadeau Bonux, prévu dès mars 2023", rassure Mathilde Vacheresse, directrice marketing et communication de la société Héritage. Seul changement, un design un peu modernisé, mais c'est tout. L'entreprise s'est fait une spécialité dans la relance de vieille marque. La stratégie est-elle payante ? Est-ce toujours dans les vieux pots que l'on fait les meilleures recettes marketing ? Si certains en font un business, il arrive que des marques renaissent, grâce aux consommateurs. La tablette de chocolat "Merveilles du Monde", fera bientôt son retour au rayon. Le résultat d'une pétition signé par des milliers de personnes. TF1 | Reportage Diwo, E. Despatureaux, F. Jolfre