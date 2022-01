Nostalgie : les flippers électrisent toujours

On a cru ne plus les entendre. Mais c'était sans compter sur les mordus du flipper, ceux qui ont attrapé le virus dans l'enfance. Enfants, adultes, seniors, les joueurs sont désormais de tous les âges. Ils sont à la recherche des choses vraies, authentiques. Venu d'Amérique, le flipper connaît son âge d'or dans les années 60 et devient pour des générations synonyme d'école buissonnière et de rendez-vous avec les copains. Mais dans les années 90, les jeux vidéo vont remiser les flippers au placard ou plutôt dans les garages des particuliers. Un vrai musée où l'on passe des flippers mécaniques avec leurs rouleaux aux machines électroniques de plus en plus sophistiquées. Une vingtaine de pièces toute collector avec leurs icônes de la pop culture. Dans la vidéo en tête de cet article, Thierry Delisle, collectionneur de flippers, nous montre la machine à boules Drôles de Dames très connue pour son feuilleton, une version mécanique qui est quasiment introuvable en France. Ces dernières années, les échanges se font le plus souvent via Internet. Une communauté très active booste le marché. Dans son atelier dans le Val-d'Oise, Victor Domingues répare en ce moment une pièce prisée, un Indiana Jones de 93 qu'un particulier a acheté 7 500 euros. Des nouveaux modèles sortent chaque année. Et les fabricants misent surtout sur la nostalgie, celle des super-héros, des films culte ou de groupes de rock légendaires. Désormais, il y a plus de demandes que d'offres. Une aubaine pour ce professionnel qui amasse du stock depuis 50 ans et qui pourrait voir un jour la cote de ses pépites s'envoler. TF1 | Reportage C. Auberger, B. Lachat