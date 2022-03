Notre-Dame brûle : dans les coulisses du tournage

Les images des quelques secondes au cœur du brasier de Notre-Dame sont l'une des scènes les plus impressionnantes du film. Un déluge de feu est observé à l'écran et sur le plateau de tournage. Jean-Jacques Annaud, le maître des reconstitutions titanesques, a tourné la scène en une seule prise, mais plusieurs semaines de réflexion. Nous l'avions rencontré six mois avant le tournage, autour d'une cathédrale de papier, armé d'une caméra endoscopique. Il nous avait expliqué comment filmer l'effondrement d'un toit. Tous les plans du film ont ainsi été pensés et dessinés en amont. Sur le décor du beffroi, un mélange de feu et de fumée risque de compliquer le tournage. Pour anticiper au mieux, l'équipe a donc rajouté des artifices. Mais sur le plateau, il n'y aura ni tablette ni encens. Le jour J nous avons rendez-vous sur les décors. Le beffroi a été reconstitué. Une quinzaine de mètres de hauteur, un mélange de plâtre et de bois qu'il va falloir enflammer. Derrière le décor, Jean-Christophe Magnaud, chargé des effets spéciaux, il gère l'usine à gaz qui doit brûler le décor. Les essais commencent. Les caméras sont protégées. Les cadreurs ont revêtu leurs tenues ignifugées. Les acteurs peuvent partir affronter le feu sous l'œil de cinq pompiers. Les acteurs ont reçu une formation, mais se confronter au feu, c'est autre chose. Un an de préparation et six mois de tournage ont été nécessaires pour reconstituer le drame. Un compte-rendu fidèle remplit d'anecdotes, souvent inconnues du grand public. TF1 | Reportage S. De Vaissière, S. Maloiseaux, É.Berra