Notre-Dame de Paris a célébré sa première messe depuis l'incendie

Une messe est prévue ce 15 juin 2019 à 18 heures à la cathédrale de Notre-Dame de Paris. La première célébration depuis l'incendie qui a frappé le bâtiment. Et pourtant, certaines parties de l'édifice sont encore fragiles, particulièrement la voûte qui menace de s'écrouler. C'est pour cela que l'accès à cette première messe a été restreinte à une trentaine de personnes.