Notre-Dame de Paris : la reconstruction de la flèche a commencé

C'est un moment très attendu et très important, car cette flèche et sa charpente sont, en elles-mêmes, considérées comme un chef-d'œuvre. Aujourd'hui, au centre de la cathédrale, il y a toujours le trou laissé par l'effondrement. C'est là qu'elle sera reconstruite et l'on verra un échafaudage s'élever au fur et à mesure des travaux. Mais derrière l'armature de fer, on ne distinguera pas la charpente. Pour découvrir ce qui va se passer à l'intérieur, il faut se rendre au sommet des piliers, à 31 m de hauteur, devant les pieds de gerbes. Ces derniers serviront d'assise aux pieds du tabouret, une pièce essentielle. Il a fallu couper des chênes de taille exceptionnelle en forme croix, avec au centre une autre pièce maîtresse : le poinçon. En continuant à monter, nous arrivons sous les combles, sous le toit, et l'on commence à comprendre la densité et la complexité de cette charpente composée au total de 1 400 pièces de bois. Au centre, nous retrouvons le poinçon de forme octogonale qui mesure 50 m et autour duquel toute la structure s'articule. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Michel Izard