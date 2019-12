Notre-Dame de Paris : les travaux de restauration se poursuivent

Le chantier de la restauration de Notre-Dame de Paris entre désormais dans une phase cruciale, celle du démontage de l'échaffaudage. Cette opération est un défi technique à la fois passionnant et délicat parce que pour sauver l'édifice, le travail renoue un peu avec l'esprit des baptisseurs de cathédrales. Découvrez dans la vidéo ci-dessus les différentes étapes du chantier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/12/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.