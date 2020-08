Notre-Dame de Paris : opération sauvetage du grand orgue

La cathédrale Notre-Dame de Paris doit normalement être reconstruite d'ici quatre ans. Plus d'un an après l'incendie, une nouvelle étape dans le chantier de restauration commencera lundi avec le démontage du grand orgue. Cet instrument monumental n'a pas été brûlé pendant l'incendie, mais est recouvert de poussières de plomb. L'opération doit durer jusqu'en 2024. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.