Notre-Dame : la charpente de la nef prête à être posée

La doloire, cette hache à simple biseau, en image, a quelque chose de sacré. Ce n’est pas un simple outil, c’est un instrument. Et la musique se prolonge pour achever de tailler les poutres de la nef de Notre-Dame de Paris. Depuis le mois de janvier 2023, on se consacre à reproduire la charpente de la Cathédrale avec les mêmes techniques qu’au Moyen Âge. Pour Will Gusakov, charpentier à Vermont, c’est le dernier jour. Il a laissé sans hésiter son entreprise aux États-Unis pendant six mois. La parenthèse se referme. Une vingtaine de charpentières et charpentiers, des Américains, des Anglais, des Français de toutes les régions, partagent la même passion et un peu la même vie, le temps du chantier. Une communauté s’est créée autour du projet Notre-Dame. Et puis on rêve sur les chênes débitées. Après la taille, le levage à blanc qui est un essai pour vérifier que tout fonctionne. Et l’on pousse l’expérience de restitution à l’identique jusqu’à retrouver les gestes des bâtisseurs du XIIIe siècle pour lever cette pièce de forme triangulaire, en image, qui pèse trois tonnes à la seule force des bras. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat, B. Hacala