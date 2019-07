Notre-Dame : le risque d'une intoxication au plomb ?

Les Parisiens ont-ils respiré du plomb pendant et après l'incendie de Notre-Dame ? Des relevés effectués sur le sol de la cathédrale, mais aussi dans ses environs, montreraient des taux largement supérieurs aux normes autorisés. Afin d'enlever les doutes, l'agence régionale de santé préconise un dépistage pour les enfants de moins de sept ans et les femmes enceintes vivant sur l'Île de la Cité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.