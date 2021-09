Notre-Dame : place à la reconstruction

Des échafaudages, des cintres de bois installés sur le parvis. Un peu comme si le chantier sortait des murs de la cathédrale le temps d'un week-end. Pour les visiteurs, c'est une occasion de voir comment se déroule le chantier et si ça avance bien. Les métiers qui ont œuvré à la sécurisation de l'édifice sont présenté au public, qui peut en tester certains, comme celui de cordiste. Un métier plus technique que physique, même certains pensent ne pas avoir le physique pour effectuer le travail. Un village d'artisan met aussi à l'honneur les dinandiers, les maîtres verriers et les facteurs d'orgues. Un tour d'horizon complet avec les recherches archéologiques. Les jeunes peuvent ainsi découvrir de nombreux métiers et voir ce qui les intéresse. Le chantier de Notre-Dame de Paris se veut une vitrine pour tout le secteur de la restauration des monuments historiques dans l'Hexagone. Après la phase de consolidation, la reconstruction proprement dite de Notre-Dame va pouvoir commencer.