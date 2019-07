Notre-Dame : pourquoi les travaux sont suspendus

Le risque de pollution semble avéré. Deux écoles aux alentours ont fermé ce vendredi 26 juillet et les travaux de rénovation ont dû être suspendus. C'est ce qu'a décidé la préfecture de Paris, alertée par l'inspection du travail. Elle estime que les procédures de sécurité ne sont pas assez strictes pour protéger les ouvriers du plomb qui s'est répandu sur tout le chantier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.