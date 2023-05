Notre-Dame : quand la charpente s'élève

Le fil du bois, c'est le fil de l'histoire. La phase d’équarrissage est entrain de s'achever. Au total, près de 1 400 arbres ont été taillés à la hache. Nous retrouvons en Normandie, Rémy Desmonts et son fils, Loïc. Le travail avance dans le même état d'esprit. Et parfois, la reconstruction de Notre-Dame de Paris ressemble à un numéro d'équilibriste. Loïc Desmonts est en chaussette pour ne pas abimer le bois. Sous une neige printanière de sciure, on reprends le chemin des charpentiers du Moyen Âge. Si les copeaux ont un paradis, il est à Desmonts. L'herminette prends le relais pour tailler des pièces essentielles, des triangles de quinze mètres de côté. Ce sont les fermes de la nef. La difficulté est de les ajuster. Rien n'est simple, il y a 44 fermes à fabriquer et chacune a ses propres dimensions. Will Gusakov, est un des cinq Américains de l'atelier. Il a tout quitté pour participer pendant six mois à cette aventure et tenter de percer les secrets de la charpente. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Izard, D. Salmon