Notre-Dame trois ans après l’incendie : dans les coulisses du chantier

En montant avec la nacelle le long de la façade, au niveau de la galerie de la Vierge, on pourrait se bercer de l’illusion que la cathédrale n’a subi aucun dommage. Au-dessus, à 45 mètres à travers les colonnettes des balustrades, on commence à deviner les échafaudages. À 70 mètres au sommet des tours, le nouveau visage de Notre-Dame apparaît. Un parapluie de plastique remplace la toiture de plomb. Le chantier offre des points de vue inédits. Nous voici à 35 mètres de hauteur sur un plancher dressé autour du chevet pour réparer les gardes-corps. Depuis trois ans, le travail des échafaudeurs ne s’arrête jamais. Actuellement, il faut ceinturer le monument au niveau des grandes fenêtres et des arcs-boutants pour atteindre des zones jusqu’alors inaccessibles. À l’intérieur, on fait le ménage. Aspirateurs et pinceaux jusque dans les moindres recoins pour enlever les poussières de plomb. À chaque étape, les architectes vérifient et valident avec l’œil du détail. Traverser Notre-Dame est un voyage dans un univers de métal. Il y a plusieurs chantiers à l’intérieur du chantier. Actuellement, le chantier offre un cadeau : celui de pouvoir s’approcher des merveilles que le feu n’a pas touché et qui nous transportent 800 ans en arrière au moment où les maîtres verriers les ont créées. Le chemin parcouru depuis trois ans nous conduit à une étape décisive . Là où la flèche s’est effondrée, un échafaudage de 600 tonnes sera dressé pour la reconstruire. Dans quelques mois, le toit de plastique s’écartera peu à peu pour laisser monter la flèche et continuer à donner le vertige sur le chantier de Notre-Dame de Paris. T F1 | Reportage M. Izard, B. Lachat, D. Salmon