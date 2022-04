Notre-Dame trois ans après l’incendie : les délais seront-ils tenus ?

Le feu ne l'a pas calciné. Et c'est une lumière plus douce qui l'éclaire à jamais. En 2019, Notre-Dame de Paris baignait dans l'obscurité et les débris. Trois ans plus tard, elle est soutenue par près de 1 200 tonnes d’échafaudages. Emmanuel Macron a troqué son costume de candidat contre une combinaison anti-plomb et s'est rendu sur les lieux pour voir où en sont les travaux. Tout de suite, le chantier en cours est évoqué. L'avancée des travaux, c'est la priorité. Même si la cathédrale rouvrait dans deux ans, les travaux ne devraient donc pas être achevés en totalité. Alors que les chrétiens célèbrent le vendredi saint, la cathédrale en reconstruction est redevenue un lieu de culte en l'espace de quelques instants, tandis que les fidèles cantonnés sur le parvis se réjouissaient. Depuis trois ans, aucune liturgie n'avait été proposée aux croyants si près de l'édifice. Des prières dédiées à l'Ukraine et à la paix ont été prononcées sur les lieux. T F1 | Reportage S. Millanvoye, S. Maloiseaux