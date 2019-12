"Notre dame", un film tourné avant l'incendie de la cathédrale de Paris

Le film "Notre dame", réalisé et incarné par Valérie Donzelli, raconte la vie de Maud Crayon, une jeune architecte parisienne et mère célibataire. L'héroïne cumule les déboires, mais dans son malheur vient une lueur d'espoir. En effet, elle a gagné un concours visant à réaménager le parvis de Notre-Dame de Paris. La particularité de ce long-métrage, c'est qu'il a pu être réalisé seulement quelques mois avant l'incendie. Le film sortira sur les écrans le 18 décembre 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.