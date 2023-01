Notre Planète : pruneaux, le four solaire qui économise l'énergie

L'installation est située sur le parking de cette entreprise du Lot-et-Garonne. Il y a près de 24 rangées de miroir pour une superficie totale de 200 mètres carré. L'énergie solaire ainsi captée est ensuite envoyée dans une zone de stockage remplie de petits cailloux. L'air chaud chauffe le gravier. La chaleur obtenu peut monter jusqu'à 450 voire 600 degrés. Cette chaleur naturelle est utilisée directement dans l'usine pour faire sécher les fruits : pruneaux d'Agen, abricots, raisins, figues... Les fours ont une ambiance à 86 degrés et les phases de pasteurisation peuvent durer entre trois heures et quatre heures. Les fours sont ici chauffés au gaz et la facture s'élève à 50 000 euros par an. Mais grâce au four solaire qui est en phase de test depuis quatre ans, le directeur espère diminuer sérieusement la note. Le cout de l'installation s'élève près de 150 000 euros. Ce four solaire est le premier et le seul à fonctionner en Hexagone. Mais avec la hausse du cout de l'énergie, son créateur nous assure recevoir deux demandes de devis par jour ces derniers temps. TF1 | Reportage G. Guist'Hau, N. Forestier