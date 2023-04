"Notre tout petit mariage"

Ils ont décidé de se marier, mais dans la plus stricte intimité et le font savoir à leurs proches. Le mariage à 400 convives est très peu pour eux. Évidemment, la famille n'est pas d'accord et va s'inviter au mariage. Avec la famille et son lot de personnalités, l’événement deviendra le point de rassemblement de tous les fêtards de la région. Une véritable publicité pour les tous petits mariages. Intitulée "Notre tout petit petit mariage", la comédie en question est réalisée par Frédéric Quiring. Sa sortie en salles est prévue le 26 avril prochain. TF1 | Reportage S. De Vaissière, B. Lachat