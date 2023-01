Nous avons testé le chariot qui fait tout

Une cliente a parfois connu quelques difficultés à être aux commandes d'un chariot intelligent, pour la première fois. Heureusement, des employés restent disponibles pour aider. L'appareil dispose d'un scanner et d'une balance pour les fruits et légumes. On s'occupe de tout soi-même, puis on paie via notre téléphone. C'est également par téléphone que tout commence. Il suffit d'entrer votre numéro et c'est parti. Ce caddie est un peu lourd et pas très maniable, d'après les utilisateurs. On scanne le produit sur le scan intégré et dès qu'on le met dans le chariot, il va vérifier qu'il s'agit bien du produit qu'on vient de scanner. L'annulation de se fait facilement, mais parfois ça peut bloquer. Dans ce cas, il faut appeler l'assistance. Certaines personnes trouvent ce nouveau système pas très nécessaire. En plein cœur de Manathan, ce supermarché cherchait à régler ces problèmes de file d'attente. Il a donc investi dans huit de ces chariots à environ 4 500 euros l'appareil. En-tout-cas, c'est une très bonne idée pour les caissiers. Et la nouvelle génération de ce chariot est arrivée, elle n'a plus besoin de balance et on n'a même plus besoin de scanner les produits. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Ponsard, J. Asher