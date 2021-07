Nouveau braquage dans une bijouterie parisienne : deux millions d'euros de préjudice

Cette bijouterie, située dans une rue commerçante, a été braquée à l'heure du déjeuner au cœur du quartier du Marais dans le 4ème arrondissement de Paris. Deux individus masqués mais non cagoulés entrent dans la boutique comme des clients. Ils veulent acheter un bracelet. "Au moment de payer le bracelet, ils ont sorti un pistolet à impulsion électrique et une gazeuse. Ils ont menacé les employés qu'ils ont amenés dans une petite pièce au fond de la boutique. Et ils ont vidé les vitrines avec des colliers, des bagues et des bracelets", explique Yoann Maras, secrétaire régional Paris - Syndicat Alliance Police nationale. Le butin est estimé à deux millions d'euros en valeur marchande. Plus surprenant, les deux braqueurs ressortent comme si de rien n'était et prennent la fuite à pied. Les commerçants voisins ne s'en aperçoivent même pas. Ce braquage sans violence ressemble à celui de la bijouterie Chaumet il y a trois jours à deux pas des Champs Élysées avec le même mode opératoire. Alors, y a-t-il plus de braquages qu'avant ? "Le nombre de braquages a considérablement baissé. On l'a divisé quasiment par vingt en cinq ou sept ans. Donc, tout simplement parce que les bijouteries se sont dotées de matériels de sécurité extrêmement performants à commencer par les sas, également des vitrines blindées", précise Sandrine Marcot, présidente déléguée de l'Union de la bijouterie horlogerie (UBH). Sans oublier la vidéosurveillance et la collaboration étroite avec les services de police. Mais le but des braqueurs professionnels est précisément de trouver les failles.