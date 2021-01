Nouveau coronavirus : l'épidémie hors de contrôle à Londres

Actuellement, au Royaume-Uni, une personne sur cinquante est contaminée par le nouveau coronavirus, jusqu'à une sur vingt dans certains quartiers de la capitale britannique. D'où une déclaration alarmiste de Sadio Khan, maire de Londres, ce soir : "Le virus est hors de contrôle et notre système de santé risque d'être submergé. Autrement dit, nous allons manqué de lits d'hôpital dans les toutes prochaines semaines". Il y en a eu aujourd'hui bien plus de patients Covid que lors de la première vague du printemps dernier. Va-t-il falloir organiser en urgence des transferts de patients ? Et cas extrême, aller jusqu'au tri des malades ? En tout cas, c'est une propagation spectaculaire, car le variant britannique est 50 à 75% plus contagieux que le virus classique. Les mesures sanitaires y ont été aussi plus timides qu'ailleurs en Europe. Le masque n'est pas obligatoire en entreprise ni à l'école ni dans la rues. La vaccination est devenue l'arme principale du Royaume-Uni dans sa bataille contre le virus, ainsi que le confinement entamé mercredi en Angleterre.