Nouveau gouvernement : les attentes des Français ?

Cela fait quelques minutes que le nouveau gouvernement a été annoncé. Nous vous avons demandé de passer en revue la liste des 27 ministres et secrétaires d'État fraîchement nommés. "J'attendais les infos de ce soir avec impatience", confie Valérie. "Il y a tout le noyau dur qui revient à la surface. Ça va rester dans la continuité de ce qu'il a fait les cinq premières années", réagit un monsieur. "On n'a pas renouvelé de président, ce n'est pas très étonnant", selon un jeune homme. Quelques nouveaux figurent tout de même dans la liste. À Aubers, un village situé près de Lille, tout le monde ou presque attend une chose du gouvernement. "Une mesure sur l'inflation, sur le pouvoir d'achat", s'exprime une femme. "Aujourd'hui, on a du mal à boucler les fins de mois et c'est très compliqué", selon un père de famille. En région parisienne, limiter la hausse des prix, donner un coup de pouce aux salaires, c'est ce qu'on attend en priorité. L'autre grand sujet, c'est l'écologie. Certains doutent qu'elle soit au cœur des préoccupations en ce moment. D'autres, comme Valérie, veulent y croire. "On ne peut pas aujourd'hui parler d'économie sans parler d'écologie, on ne peut pas parler de transport sans parler d'écologie, donc je pense que tous les ministres ont ça dans leurs feuilles de route aussi", déclare-t-elle. Réconcilier une partie des Français avec la politique, là aussi le nouveau gouvernement a du travail. TF1 | Reportage T. Jarrion, S. Hembert, G. Delobette, P. Corrieu, V. Abellaneda, A. Dubai