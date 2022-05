Nouveau gouvernement : les réactions politiques

Quatre jours après la nomination d'Elisabeth Borne comme Première ministre, la composition du nouveau gouvernement a été dévoilée ce vendredi. Les principaux ministres sont bien connus des Français. Évidemment, les opposants n'ont pas mâché leurs mots. "Toutes les apparences ternes et grises, sans audaces et de peu d'empreinte, on y retrouve les principales figures de la maltraitance sociale et de l'irresponsabilité écologique du précédent gouvernement” peint Jean-Luc Mélenchon. Sébastien Chenu, député du Nord du Rassemblement national, a précisé : “À vrai dire, on retrouve les éternels Dupond-Moretti, Véran, Le Maire, Darmanin, Pannier Runacher. Tous ces gens-là ont un commun d’être des libéraux pur sucre qui ont comme obsession la déconstruction de l’État France”. “Tout change pour que rien ne change. On a quand même une surreprésentation très très claire aujourd'hui de ministres issus des rangs de la droite. Par ailleurs, il n’y a personne qui est d’engagement en faveur du climat”, a réagit Sandra Regol, la secrétaire nationale adjointe d’Europe Écologie Les Verts. T F1 | Reportage