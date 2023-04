Nouveau porte-avions : opérationnel en 2038

C'est le porte-avions qui remplacera le Charles de Gaulle d'ici quinze ans. Lui aussi sera à propulsion nucléaire, avec deux mini-centrales à bord, mais aussi 2 000 marins, des avions de chasse et des drones. Cet appareil est une cathédrale de technologies selon le ministre des Armées. Il coûtera dix milliards d'euros. Sa construction, assurée par Naval Group, TechnicAtome et les Chantiers de l'Atlantique, devrait débuter fin 2025 - début 2026. Les premiers essais en mer se feront en 2036-2037 et la mise en service en 2038. Le navire permettra à l'Hexagone de moderniser sa dissuasion nucléaire. Avec les États-Unis, nous sommes les seuls pays au monde capables de construire des porte-avions nucléaires. Un moyen indispensable pour l'armée française d'affirmer sa puissance militaire en mer. Elle couvre le deuxième domaine maritime mondial, près de onze millions de kilomètres carrés. Un outil d'autant plus indispensable dans un contexte international instable et une course à l'équipement des grandes puissances. TF1 | Reportage J. Roux, M. Ramaugé, S. Fortin