Le nouveau prince de Windsor se prénomme Louis

Le prénom du "royal baby" a été annoncé, il s'appelle Louis. L'annonce a été faite ce 27 avril par le prince William et son épouse, Kate Middelton. Par ailleurs, le Royaume-Uni est en effervescence car après la naissance du troisième enfant du duc et de la duchesse de Cambridge, les Anglais se préparent pour le mariage du prince Harry et de Meghan Markle.