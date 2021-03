Nouveau protocole sanitaire : classe fermée dès le premier cas

Les nouvelles mesures concernant les 19 départements en vigilance renforcée, un tour de vis supplémentaire, ont été annoncées par le ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, seulement 3 200 classes sont fermées sur les 528 000. Un chiffre qui devrait fortement augmenter à partir de lundi. "Dans mon établissement, on a eu 15 cas positifs cette semaine qui viennent d'une douzaine de classes différente. Si la règle a dû se mettre en œuvre dès cette semaine, on aurait fermé cette classe. Et cela génère à peu près 500 élèves en isolement", indique Bruno Bobkiewicz, proviseur et secrétaire national du SNPDEN. Les parents d'élèves vont devoir s'organiser au jour le jour. Cette nouvelle mesure est loin de faire l'unanimité. "C'est du n'importe quoi ! S'ils ferment les classes, les parents doivent rester à la maison", lâche un parent d'élève. Pour le moment, pas de nouveau protocole sanitaire pour les salles de classe ou les cantines scolaires. Ce que déplorent certains syndicats enseignants. "Il faut qu'il y ait des moyens. Et que des moyens soient aussi donnés aux collectivités locales pour avoir du personnel en nombre suffisant, pour pouvoir faire manger les enfants dans différents lieux", souhaite Guislaine David, porte-parole de SNUIPP-FSU. Malgré la demande de certains élus, Jean-Michel Blanquer ne compte pas avancer les vacances de printemps. Le ministre promet que d'ici la fin avril, la vaccination sera ouverte à l'ensemble du personnel de l'Éducation nationale. Des nouvelles mesures pour contenir une épidémie qui progresse chez les jeunes. En une semaine, le taux d'incidence des 10 - 19 ans a augmenté de 22%.