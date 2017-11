Nouveau radar, il tient dans la poche !

Il tient facilement dans la main, ne pèse que 400 grammes, et sait se faire discret. C’est le nouveau radar de poche. Il permet de mesurer la vitesse à 640 mètres de distance. Grâce à son zoom, qui grossit jusqu'à sept fois, l'agent pourra repérer plus facilement les conducteurs au téléphone ou sans ceinture. Illustrations à Thionville, en Moselle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 17/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 17 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.