Nouveaux contaminés : le vaccin contre le Covid-19 est-il efficace ?

Avant de partir en vacances ou de retrouver leur proche, nos compatriotes viennent se faire dépister. Sur la cinquantaine de tests réalisés chaque jour dans cette pharmacie, une poignée de cas positifs seulement, mais tous ont le même profil. “La majorité des cas positifs qu’on rencontre c’est entre 18 et 25 ans. Et très généralement, ils sont surpris d’être positif. Et c’est à la suite d’un rassemblement en terrasse ou en milieu interne”, nous confie Michel Barsoun, un pharmacien dans Paris 14e. L’épidémie régresse depuis plusieurs semaines. Parmi les nouveaux contaminés, les moins de 40 ans sont les plus touchés. Ils sont deux fois plus nombreux à être testés positifs. Éligibles à la vaccination depuis le 31 mai seulement, les plus jeunes sont aussi moins nombreux à être protégés par le vaccin. Seuls 9% des 18-29 ans ont reçu leur deux doses, pourtant nécessaires pour être potégé. Face aux variants plus contagieux, seule une vaccination complète en deux doses est véritablement efficace. En Grande-Bretagne où les contaminations ont explosé en quelques jours à cause du variant Delta, 80% de la population n’a reçu qu’une seule injection.