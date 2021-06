Nouveaux OGM : le retour de la confiance ?

Que ce soit votre grand-père dans son potager ou les multinationales de l'agriculture, les cultivateurs sélectionnent toujours les graines de variété qui ont donné les plus beaux fruits l'été dernier, ou essayent de reproduire les céréales qui ont eu un bon rendement. Et depuis quelques années, les scientifiques ont un peu aidé la nature avec les OGM. Nous vous rappelons le principe. Pour créer par exemple un maïs résistant à un insecte, le gène d'une bactérie est introduit dans le génome du maïs. C'est le fameux maïs transgénique. Mais la technique a évolué. De nouvelles générations d'OGM ont été développées. Un nouveau blé pourrait un jour ne plus rendre malade les intolérants au gluten. Un autre, lui pourrait produire plus de farine. Pour créer ces OGM, pas de gène d'une autre espèce. Les scientifiques modifient un gène déjà présent dans la plante grâce à la toute récente découverte du ciseau moléculaire. "C'est un peu comme si on prenait une phrase et qu'on modifie une lettre dans celle-ci. On sait où on fait la modification et on sait quelle modification on fait. Et on n'ajoute pas d'ADN, c'est la grosse différence avec les anciens OGM", explique Pierre Barret, chercheur à l'INRAE de Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes.