Nouveaux vaccins contre le Covid : ces volontaires au service de la science

Ne l'appelez pas cobaye. Paul préfère se présenter comme un volontaire, un soldat dans la bataille contre le Covid-19. Le retraité de 63 ans va participer à un essai clinique sur le vaccin Janssen, la filiale belge du laboratoire américain Johnson & Johnson. Pour faire avancer la science, les volontaires ne toucheront aucune rémunération, mais simplement une indemnité de transport. "Ma motivation n'est absolument pas financière. C'est vraiment pour participer à cet effort de guerre collectif contre la maladie", confie Paul. "Quand j'ai dit ça à mes enfants qui sont adultes, il y en a un qui m'a dit : "Mais maman, tu es complètement folle ! Tu t'en rends compte, il y a des risques, des machins". Du coup, je me suis posé des questions que je ne m'étais pas posé. Mais non, j'ai confiance en la science et en la médecine", raconte une mère de famille volontaire. Mais que contient le sérum ? Il s'agit d'un vaccin à vecteur viral basé sur une version atténuée du virus de la rhinopharyngite. Une seule injection serait nécessaire selon le fabricant et il serait efficace à 85%. Mais cela, sans compter l'arrivée des variants. Voilà pourquoi, pour cet essai clinique, deux doses seront administrées.