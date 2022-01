Nouvel An : à chacun son réveillon

Petits comités gourmets ou grosses soirées arrosées, à chacun son Nouvel An. Ici, c'est un bon repas, une petite flûte et des retrouvailles entre amis. Ces trois couples ont loué une maison dans le Puy-de-Dôme pour passer le week-end ensemble. "Tout le monde s'est fait tester, c'était la condition, et puis tout le monde est négatif. On croise les doigts pour que ça continue comme ça", lance cette mère de famille. Fanny et Pierre avaient prévu de partir pour faire la fête avec des amis, mais le Covid en a décidé autrement. "La plupart de mes amis sont cas contact et on s'est dit que finalement, on va rentrer le 31 et passer le Nouvel An en amoureux tous les deux", confie Fanny. Donc, pas d'embrassades avec la famille, juste des "coucou". Ici, les téléphones servent à filmer l'ambiance de la soirée survoltée. Dans cette fête privée en banlieue parisienne, 130 invités. Ils ne portent pas le masque mais sont contrôlés minutieusement à l'entrée par les organisateurs. Pendant une heure, c'est au tour de Mehdi de vérifier les pass. Pour ceux qui n'ont pas leur pass sanitaire, l'autotest est obligatoire. TF1 | Reportage L. Kebdani, E. Vincent