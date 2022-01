Nouvel An : à Marseille, on garde le moral

Ce n’est pas parce que la première météo de l’année a décidé de plomber un peu l’ambiance ce samedi matin que ces Marseillais n’ont pas le moral. Sur le Vieux-Port, Biggy le pêcheur a même le sourire. "Je suis content. C’est une nouvelle année qui débute, une année joyeuse, heureuse… que du bonheur !", affirme-t-il. L’optimisme, la bonne résolution évidente pour certains : "J’ai le sourire, et j’ai un grand espoir que 2022 soit une année pleine de joie, prospérité, amour et bonheur. Cette année, on espère qu’elle sera bonne !". Certains ne sont pas aussi positifs ce matin et attendent beaucoup de 2022, même si l’année semble encore assez floue : "On espère que 2022 sera plus propice et plus joyeuse surtout, que cette crise s’arrête ; Qu’on puisse avoir plus de visibilité aujourd’hui dans la vie, parce qu’on est entré dans un tunnel et on n’est pas sorti". En tout cas, même si le soleil se cache aujourd’hui, eux, ont décidé de se jeter à l’eau et d’y croire : "On a le moral" ; "On est dans une période un peu anxiogène, mais on est optimiste" ; "On garde le sourire et l’on profite tout simplement des petits bonheurs de cette nouvelle année". TF1 | Reportage L. Huré, H.P. Amar