Nouvel An : plus d'un millier de personnes réunies pour une rave party

Près de 1 500 personnes ont participé à une rave party organisée dans l'Yonne pour le Nouvel An. La fête interdite et sans aucun geste barrière continue dans une ancienne usine d'extincteur de Saint-Florentin. Ils sont encore plusieurs centaines de fêtards en train de faire la fête à l'intérieur du site. À l'extérieur, des centaines de voitures sont encore garées sur le parking. Selon les fêtards, ils comptent bien rester encore tout le week-end. "On est jeunes, on est libres de faire la fête", disent-ils. Aux abords du site, des gendarmes ont mis en place des barrages filtrants. Un hélicoptère survole d'ailleurs la zone. L'objectif est de laisser les fêtards partir d'eux-mêmes et d'éviter d'intervenir. Une enquête a été ouverte pour organisation illicite d'un rassemblement festif. Le maire de la commune de Saint-Florentin espère qu'il se terminera au plus vite. Autour du site, il y a des usines qui tournent à plein régime et ils craignent que cette fête perturbe le retour au travail des centaines de salariés dès lundi. TF1 | Duplex I. BORNACIN