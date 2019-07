Nouvel épisode caniculaire : des températures encore plus chaudes ?

Depuis 2003, les épisodes de chaleur se multiplient d'année en année. Une deuxième vague de canicule est justement attendue pour la semaine du 22 juillet 2019. Les températures seront plus chaudes à certains endroits. À Paris et à Bourges par exemple, on attend respectivement 41°C et 42°C. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.