Nouvel épisode orageux dans le Sud-Est

Vers trois heures, ce dimanche matin, les habitants d'Anduze (Gard) sont réveillés par plusieurs coups de tonnerre. Trois mois de précipitations tombent en quelques heures sur Alès, parfois sous forme de grêle. La foudre s'abat sur les compteurs électriques provoquant ici des départs de feu. En Ardèche aussi, les intempéries ont provoqué de nombreux dégâts. C'est le cas notamment dans la commune de Plats. Ici, la foudre est à l'origine d'un feu qui a ravagé le sous-sol de cette habitation. "On était couché et j'ai vu la fumée, donc je me suis vite levée et j'ai ouvert la fenêtre d'en haut", témoigne la propriétaire. "Au niveau pompier, on a réussi à stopper la propagation de façon à ce que ça n'aille pas dans la zone habitable", précise le lieutenant Eric Benedetti. Au total, les pompiers ont recensé plus d'une vingtaine de feux dans le département.