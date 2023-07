Nouvelle alerte aux orages

L'église de Descartes en Indre-et-Loire est en feu. Ce dimanche matin, la Touraine a été traversée par un orage. Un impact de foudre serait à l'origine de ce violent incendie. Trois maisons mitoyennes ont été évacuées par précaution. Près de 50 pompiers sont immédiatement intervenus. Une lutte de deux heures et demie pour venir à bout des flammes. La toiture et la charpente de l'édifice se sont effondrées, mais la voûte a résisté protégeant ainsi le mobilier. Dans le Nord de la Charente, c'est un orage de grêle qui a réveillé les habitants. Des grêlons encore plus gros de la taille d'une balle de ping-pong en Dordogne, tôt ce matin. Des habitations et des voitures ont été endommagées, alors que le département avait déjà été touché par de violents orages vendredi soir. TF1| Reportage S. Chevallereau