Nouvelle alerte inondation à Roquebrune-sur-Argens : lassitude et résignation des sinistrés

Roquebrune-sur-Argens, dans le Var, est l'une des communes les plus touchées par les inondations du week-end dernier. Le fleuve était largement sorti de son lit. Il y a eu jusqu'à un mètre d'eau dans certaines maisons. Depuis ce matin, les habitants attendent de nouvels épisodes d'inondations avec lassitude et résignation. Nous avons rencontré quelques-uns d'entre eux.