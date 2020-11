Nouvelle attestation : 20 kilomètres de liberté

Les jambes sont un peu rouillées, mais l'occasion était trop belle. Le plaisir de pédaler non plus d'un kilomètre, mais de 20 change tout. Attention toutefois, la sortie ne doit pas dépasser trois heures. Ce qui implique de faire quelques concessions. Un petit goût de liberté qui ne doit pas faire oublier de remplir la nouvelle attestation, au risque de payer une amende de 135 euros, quelle que soit l'excuse. Certains ont tout même le droit de laisser l'attestation au sec, comme les surfeurs qui, dès ce matin étaient à l'eau. Ceux qui n'ont pas la mer se sont rabattus sur la forêt, comme à Rambouillet où les promeneurs se sont donné rendez-vous. Certains flânent, d'autres chaussent sabots ou baskets, tous les moyens sont bons pour prendre l'air. Les paysages, les chasseurs aussi en profitent. Depuis aujourd'hui, tous les types de chasses sont à nouveau autorisés. Une chose est sûre, cet allègement des règles permettra d'attendre plus sereinement le 15 décembre, jour prévu pour la deuxième phase du déconfinement.