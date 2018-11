La Nouvelle-Calédonie dit "non" à l'indépendance

Les Calédoniens se sont rendus massivement aux urnes ce 4 novembre 2018 pour exprimer leur choix sur l’indépendance. Selon des résultats partiels qui s'élèvent à 58,2% des voix, le non à l'indépendance l'emporte. Le dépouillement a été clôturé dans toute la collectivité, ce qui permet d'affirmer avec certitude que l'archipel reste un territoire français. Par ailleurs, le taux de participation a été très élevé, 80,7% des voix. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.