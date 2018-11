Nouvelle-Calédonie : Édouard Philippe attendu sur place dès lundi 5 novembre 2018

La Nouvelle-Calédonie a fait le choix ce dimanche de rester française lors d'un référendum d'autodétermination. Le non à l'indépendance l'a emporté avec 56,4% des voix contre 43,6% pour le oui. Un résultat qui a incontestablement conforté le camp indépendantiste. Le Premier ministre Édouard Philippe doit arriver sur l'archipel dès lundi 5 novembre 2018 pour "rencontrer l'ensemble des forces politiques". Le point en duplex depuis Nouméa avec notre journaliste Cyril Adriaens-Allemand. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.