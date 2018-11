Nouvelle-Calédonie, l'autre perle du Pacifique

En Nouvelle-Calédonie, la signature des accords de Matignon avait mis un terme à un climat de quasi-guerre civile et apporté la stabilité. Cette dernière a permis à l'archipel de développer le tourisme. Un secteur économique au potentiel énorme comme en atteste notre reportage sur l'Île des Pins, à trente minutes de Nouméa. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.