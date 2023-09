Nouvelle-Calédonie : le vivier du XV de France

Le chemin sera long, la concurrence rude. Ces jeunes Calédoniens le savent, voilà pourquoi à quinze ans, ils s'entraînent déjà cinq fois par semaine, les yeux rivés vers leur objectif. Venu des îles Fidji voisines, le rugby est une religion, une passion, transmise depuis un siècle de génération en génération. La Nouvelle-Calédonie, seulement 300 000 habitants et une dizaine de joueurs, fournis à l'équipe de France, tous sélectionnés pour leur agilité et leur capacité physique. Des joueurs forts, rapides, combatifs, des diamants bruts prisés par les grands clubs français. Chaque année, une dizaine de jeunes part pour l'Hexagone. À 17 ans, Toki s'apprête à quitter son île. Laisser partir son enfant seul à 20 000 kilomètres, c'est impensable pour ses parents. Ils vont tout quitter et le suivre à l'autre bout du monde. Le grand saut. De Nouméa au Béarn, Higano vient tout juste d'arriver à Pau (Pyrénées-Atlantiques). Ce matin-là, ce gaillard de 17 ans rejoint ses nouveaux partenaires. Se faire mal, repousser les limites, il découvre ici des exigences bien plus poussées qu'en Nouvelle-Calédonie. Il doit aussi s'intégrer dans sa nouvelle équipe. Être entouré, c'est essentiel pour ce jeune joueur venu seul en métropole. TF1 | Reportage J. Cressens, L. Lassalle