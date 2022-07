Nouvelle-Calédonie : les cow-boys français du bout du monde

C'est ce que l'on appelle la brousse calédonienne. Des terres qui s'étendent à perte de vue et où les chevaux sont rois. Certains sont sauvages, d'autres montés par des stockmen, les cow-boys français du bout du monde. Patrice Pain est l'un d'eux. Botte, jean, un éternel stetson vissé sur sa tête... Il a tout l'attirail d'un vrai cow-boy. Il élève des bétails à dos de cheval, comme le faisaient ses ancêtres venus de métropole. Sur sa propriété, Patrice repère parfois des chevaux un peu plus nerveux que d'autres. Ils les servent alors au rodéo. Mais les chevaux calédoniens ne sont pas que des outils de travail. Ils permettent aussi aux visiteurs de découvrir la Grande Terre. David Zwaenepoel, lui, récupère des chevaux sauvages à la demande des grands propriétaires terriens. Et grâce à son savoir-faire, il installe une confiance entre l'animal et l'homme pour des balades où chacun s'apprivoise. Voyager à cheval est la plus belle façon de découvrir les étendues de Niaouli, ces arbres dont on récupère le miel en léchant les fleurs. Puis, on traverse le "No man's land", la mangrove et même un bras de mer. Comme un voyage autour du monde, on en prend plein les yeux. La brousse calédonienne est d'abord le territoire du cheval. Il y est libre et profite des étendues infinies baignées d'une lumière incomparable. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Chartier