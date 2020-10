Nouvelle-Calédonie : "non" à l'indépendance ?

La Nouvelle-Calédonie va-t-elle être indépendante ? Plus de 180 000 électeurs ont été invités à répondre à cette question lors d'un référendum. Pour cette fois, la mobilisation a été plus forte qu'en 2018 : près de 86% de participation. Les résultats devraient être connus ce dimanche. À en croire les décomptes en cours, le "non" l'emporterait sur le "oui". En cas de victoire du "non", la Nouvelle-Calédonie restera un territoire français. Néanmoins, un troisième référendum devra être organisé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.