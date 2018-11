La Nouvelle-Calédonie reste française

A Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, après de longs mois de campagne, les partisans qui sont contre l'indépendance de l'île ont célébré une victoire. En effet, un référendum a été organisé ce 4 novembre 2018 pour déterminer si la Nouvelle-Calédonie doit rester un territoire français ou non. Sans surprise, une large majorité de la population a voté contre. Néanmoins, les militants favorables à l'indépendance acceptent cet échec sans pour autant se décourager. Selon des accords de Nouméa, la tenue de deux autres référendums est encore envisageable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.