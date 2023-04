Nouvelle censure ? Ils veulent réécrire les classiques

La prochaine fois que vous lirez un roman d'Agatha Christie, ouvrez l'œil. Des termes vont bientôt disparaître, jugés racistes. Dans "La mystérieuse affaire de Styles", par exemple, l'expression "c'est un Juif bien sûr" va être retirée. L'œuvre de Roald Dahl, auteur de "Charlie et la chocolaterie", vient elle aussi, d'être copieusement corrigée. De nombreuses descriptions physiques sont effacées des nouvelles versions anglaises. Le mot "gros" n'apparaît plus, "les plis gras de son cou flasques" devient "les plis de son cou", "le pauvre petit gars, l'air maigre et affamé", devient "le gars", histoire de ne blesser personne. Au fil des pages, nous remarquons aussi la disparition des couleurs de peau et du genre des personnages. "Mères et pères" laissent place au mot "parents" les "hommes-nuages" aux "personnes nuages". L'objectif serait de ne jamais exclure la lectrice ou le lecteur et surtout d'éviter toute accusation de racisme, d'homophobie et de grossophobie. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, et maintenant en France, les maisons d'édition font appel à des "sensitivity reader "ou "relecteurs sensibles" pour repérer avant l'apparition, tous les termes susceptibles de heurter. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Q. Fichet, C. Moutot, E. Boucher