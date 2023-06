Nouvelle filière : des myrtilles bleu blanc rouge

C'est un endroit presque unique au pays, 35 hectares de myrtilles plantés il y a un an, sous le soleil du Loir-et-Cher. C'est bientôt l'heure de la première récolte, une fierté pour David-Alexandre Bertrant, producteur. Il a déjà signé des contrats avec la grande distribution. Dans dix jours, ses myrtilles se retrouveront dans les magasins de la région. Son argument de vente est la proximité. Les 80 % des myrtilles que nous mangeons ne sont pas cultivés au pays. En supermarché, il est difficile de trouver une seule myrtille française. Sur les étiquettes, Espagne ou Maroc. L'ambition de ce producteur est d'en fournir suffisamment pour remplacer ces importations. Au pays, le climat est idéal, la myrtille pousse naturellement sans aucun pesticide. Seul problème, nous en consommons peu, à peine 200 grammes par an et par habitant, quatre fois moins que nos voisins. Pour nous en faire manger plus, le chef Joël Danthu, s'est mis au fourneau, au menu, foie gras aux myrtilles. Pour le plat de résistance, filet de canette aux myrtilles et bien sûr la traditionnelle tarte. Testés et approuvés, ces plats seront à la carte pour l'été. TF1 | Reportage G. Bertrand, F. Maillard