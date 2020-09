Nouvelle formule au Lido : des cours de fitness avec les Bluebell Girls

Tous ceux qui ont rêvé de monter un jour sur une scène de cabaret peuvent actuellement l'exaucer. Pour la deuxième année consécutive, les Bluebell Girls du Lido organisent des cours de fitness et de danse ouverts au public. Une parenthèse positive qui offre du travail à quelques techniciens et danseuses en cette période difficile. Maintenue et programmée jusqu'à la mi-octobre, cette expérience est de nouveau menacée par les restrictions sanitaires.