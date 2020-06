Nouvelle manifestation à Atlanta suite au décès d'un homme noir lors d'une arrestation

Vendredi soir, Rayshard Brooks a été tiré à trois reprises par un policier lors d'une course-poursuite. Il décédera peu après à l'hôpital. Le lendemain, des manifestations de soutien ont été organisées et ont fini par dégénérer à la nuit tombée. Dans la foulée, la maire d'Atlanta a annoncé la démission immédiate de la cheffe de la police, Erika Shields, en place depuis 20 ans. Que s'était-il réellement passé ?